Italiano: "Noi bravi ma risultato troppo pesante"

C'è rammarico per il risultato ma non per la prestazione nelle parole dell'allenatore dello Spezia: "Non si può andare via con questo risultato dopo una prestazione del genere. Ma sono fiducioso per il prosieguo, abbiamo tredici battaglie da interpretare con lo spirito che abbiamo mostrato allo Stadium"

Vincenzo Italiano è rammaricato al termine del match perso 3-0 contro la Juventus allo Stadium non per la prestazione ma per un risultato che gli appare troppo pesante: "Non ti puoi permettere di concedere mezza palla gol alla Juve e se non riesci a essere perfetto e a non arginare qualsiasi loro iniziativa finisci per perdere dopo aver fatto una grande prestazione - dice - Non siamo riusciti ad affondare il colpo perché abbiamo avuto tante occasioni, a mio parere il risultato è severo, ma ripartiremo dalla prossima, ci aspettano altre tredici battaglie". La delusione è lampante: "Io sono arrabbiato perché quando arrivi qua e entri nella metà campo avversaria tante volte devi riuscire a rimanere in gara tenendola viva e non perdendo 3-0. Non si può andare via con un passivo del genere dopo una prestazione così".