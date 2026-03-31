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Caso Lukaku-Napoli, l'attaccante resta in Belgio. Club valuta provvedimenti

napoli

L'attaccante ha deciso di restare in Belgio, nonostante l'ultimatum fissato dal club per il rientro dopo il forfait con la nazionale. Il Napoli con un comunicato ufficiale "si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". Lukaku potrebbe essere messo fuori rosa

Romelu Lukaku ha deciso di restare ancora in Belgio. Nonostante fosse atteso entro oggi alla ripresa degli allenamenti (doppia seduta), per preparare la sfida contro il Milan. Il club - che ha pubblicato una nota ufficiale con la posizione della società - ora si riserva di valutare provvedimenti disciplinari. Il giocatore potrebbe essere messo fuori rosa (così come comunicato al giocatore negli scorsi giorni), a causa di una grave inadempienza contrattuale del belga. L'attaccante - dopo il forfait con la sua nazionale - aveva deciso di trattenersi nel suo paese per curare l'infiammazione all'anca. I tempi di recupero - secondo quanto riferito da Lukaku - sarebbero di 10 giorni. 

Il comunicato del Napoli

Comunicato ufficiale del Napoli sul rifiuto di Romelu Lukaku di presentarsi all'allenamento a Castel Volturno: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".

Il messaggio di lunedì su Instagram

"Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".

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