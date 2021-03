Dopo il pareggio del Bentegodi contro il Verona, la squadra di Pirlo cerca i tre punti affrontando lo Spezia allo Stadium. De Ligt out nel riscaldamento: gioca Frabotta. Alex Sandro vince il ballottaggio con Bernardeschi, Morata va in panchina e gioca Kulusevski accanto a Ronaldo. Italiano recupera Terzi che sarà in campo, a centrocampo Leo Sena. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD