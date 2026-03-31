Sono stati perquisiti telefoni e documenti anche a Palazzo Marino nell' ambito dell’inchiesta sulla vendita di San Siro, che era stata aperta a seguito di un esposto del 'Comitato Sì Meazza'. L'inchiesta dei pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ipotizza la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio. Il sindaco Sala: "Uffici hanno lavorato per il bene di Milano, nessuna ipotesi corruttiva"

Perquisizioni questa mattina e sequestro di dispositivi elettronici a Palazzo Marino, negli uffici e nelle abitazioni di consulenti e dirigenti collegati alla compravendita di San Siro. Dall'inchiesta sull'urbanistica che va verso richieste di archiviazione, sarebbero emersi alcuni elementi di interesse anche per questo filone, che si innesta sull'inchiesta aperta dalla Procura di Milano il 23 marzo 2025 su esposto del 'Comitato Sì Meazza'. La Procura contesta che per la vendita di San Siro e dell’area circostante siano stati favoriti i club a scapito dell’interesse pubblico attraverso "accordi informali e collusioni tra loro" che avrebbero turbato le modalità in cui si svolse l’avviso di pubblico interesse a marzo 2025.

Condivise in più occasioni le bozze di delibere in modo da concordarne il contenuto

Ma anche in occasione delle delibere del 2021 e del 2023 relative alle dichiarazioni di pubblico interesse, secondo la Procura, venivano condivise in più occasioni, bozze di delibere, in modo da concordarne il contenuto prima che fossero portate all'attenzione della Giunta Comunale per la discussione e l’approvazione. Tra i 9 indagati, l’ex assessore all'urbanistica Tancredi, Alessandro Antonello ex Ceo Inter, Giuseppe Bonomi, presidente di Sport Life City, controllata del Milan. Al momento i lavori di bonifica e non solo procedono, in attesa di eventuali sviluppi. L'inchiesta, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ipotizza dunque la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio.

Il contenuto dell'autorizzazione di perquisizione

Si legge in particolare nell'autorizzazione di perquisizione che "attraverso accordi informali e collusioni tra loro, nel contesto del procedimento amministrativo diretto alla alienazione/valorizzazione della Grande Funzione Urbana (GFU) 'San Siro' sviluppatosi nel corso degli anni (approssimativamente tra il 2017 e il 2025), turbavano il procedimento amministrativo volto alla determinazione del contenuto dell'Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) 'San Siro', comprensivo dello stadio G. Meazza, adottato in data 24.3.2025".