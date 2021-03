Nel post-partita di Atalanta-Crotone Gasp scherza sul campione sloveno: "Ilicic è stato bravissimo, ha fatto anche qualche assist all'avversario oltre che a noi... Lui deve star bene, se si allena con continuità e non fa la "nonna" come gli dico io ogni tanto, per noi è il Professore"

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-CROTONE