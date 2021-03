Insigne, che numeri: la crescita del capitano

È la sostanza che fa la differenza e Lorenzo Insigne di consistenza in questo campionato ne sta mettendo tanta. In termini di personalità, leadership e gol. 13. Al momento seconda miglior stagione in azzurro - 18 furono le reti nel campionato 2016/2017 - ma con una media gol decisamente inferiore alla attuale. Una rete ogni 131 minuti. Una crescita costante certificata dai numeri del 2021: il giocatore italiano che da gennaio ha segnato più gol in Serie A, sette. 103 totali con il Napoli, a un passo da Cavani, niente male per uno che di mestiere non fa certo la prima punta. E poi la leadership conquistata non senza fatica, ma ormai universalmente riconosciuta. A testimoniarlo Le parole spese per motivare il gruppo dopo il pareggio con il Sassuolo e quello sfogo, magari un po’ ruvido nei modi, ma che ha dato il senso dell’attaccamento alla maglia. Perché in fin dei conti è nei momenti difficili che occorre fare la differenza. Cosa che cercherà di fare anche Faouzi Ghoulam: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro. Operato a Villa Stuart. Per l’algerino un calvario senza fine, proprio ora che si era ripreso la sua faccia e la maglia da titolare. Dopo quello che aveva passato all’altro ginocchio quasi un intervento di routine per lui. Ma almeno la certezza è che tornerà. Più forte i di prima. Se lo augurano Insigne e i suoi compagni di squadra.