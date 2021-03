L’esito degli accertamenti a cui Faouzi Ghoulam si è sottoposto in giornata a Villa Stuart ha confermato le prime impressioni negative. Il giocatore, che si è infortunato durante la partita col Bologna, ha riportato una "rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro" (non quello infortunato in precedenza). Oggi (lunedì 8 marzo), l'operazione da parte del professor Mariani. Il Napoli dunque perde di nuovo l’algerino per un infortunio grave fino al termine della stagione, proprio nel momento in cui sembrava in forte ripresa dopo le prestazioni convincenti dell’ultimo periodo.