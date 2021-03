Riecco Max Allegri. L'ex allenatore della Juventus sarà ospite domenica sera a Sky Calcio Club per commentare la giornata di campionato appena conclusa e non solo. Quello al Club sarà un ritorno per lui: c'era già stato nel maggio del 2016, fresco del suo secondo scudetto di fila vinto sulla panchina della Juve. Panchina - intesa sia come quella bianconera che in generale - su cui Allegri non siede più dal termine della stagione 2018-19. Quell'anno l'addio ai colori bianconeri dopo le cinque annate chiuse con altrettanti scudetti e due finali di Champions League raggiunte. Da allora Max non ha più allenato. E c'è tanta curiosità sul suo futuro. Oltre a Fabio Caressa, Sandro Piccinini e Beppe Bergomi, al Club domenica ci saranno anche Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e, in collegamento, Fabio Capello. L'appuntamento è domenica 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.