Conte: "Campionato ancora aperto grazie a noi"

L'allenatore del Napoli commenta la vittoria sull'Empoli per 3-0 che mantiene gli azzurri a -3 dall'Inter: "E' stata una prestazione di altissimo livello, Lukaku e McTominay mi hanno dato risposte importanti, ma questa rosa è cresciuta moltissimo e ora mi aspetto che i giocatori con più esperienza e carisma facciano la differenza e si prendano delle responsabilità" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Antonio Conte analizza il bel successo sull'Empoli che riporta a -3 il Napoli dall'Inter e lascia ancora tutto aperto nella lotta allo Scudetto: "Spesso il giudizio è influenzato dal risultato, è fisiologico. Quando si perde si tende a invocare un modulo, quando si vince se ne chiede un altro - dice - Prima si parlava del ritorno al 4-3-3, poi dopo Bologna si è chiesto spazio per Raspadori e soluzioni diverse. Ma io non mi lascio condizionare. Guardo come si allena la squadra, valuto il lavoro quotidiano. I problemi non erano nei primi o nei secondi tempi, ma in alcune dinamiche mentali: spesso, dopo il vantaggio, ci abbassavamo troppo per istinto, e l'avversario prendeva campo. Può sembrare un calo fisico, ma è più una questione psicologica". Che almeno nella gara di stasera è sembrata superata: "Oggi all’intervallo ho detto ai ragazzi di considerare la partita sullo 0-0 e andare a vincerla. La risposta è stata eccellente. La prestazione è stata di livello altissimo, e credo che anche il pubblico lo abbia apprezzato. Quanto all’Empoli, faccio fatica a vederli in zona retrocessione, sono ben messi in campo e ti mettono in difficoltà se non li affronti con attenzione."

"Lukaku e McTominay mi hanno dato risposte importanti" Lukaku e McTominay si sono dimostrati ancora una volta leader in campo e trascinatori tecnici della squadra: "Lukaku e McTominay hanno inciso, ma questa vittoria è figlia del lavoro di tutti, da Mazzocchi a Juan Jesus, da Billing a Ngonge, fino a Raspadori e chiunque sia entrato senza far rimpiangere i titolari - spiega Conte - È il successo di un gruppo che ha sempre risposto presente, e che ora inizia a raccogliere i frutti del proprio impegno. Penso a Rafa Marin, è stato chiamato in un momento delicato e ha fatto benissimo. E mi aspetto che da qui alla fine, i giocatori con più esperienza e carisma facciano la differenza e si prendano le loro responsabilità. Romelu, così come Scott, i cui gol avevo quasi ‘chiamato’, mi hanno dato risposte importanti. Stiamo facendo qualcosa di bello, forse inaspettato. E lo dico con ironia, dovreste ringraziarci, stiamo tenendo vivo il campionato, altrimenti i titoli di giornale sarebbero già finiti". il confronto Volata scudetto: i calendari di Inter e Napoli