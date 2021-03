Inzaghi: "Immobile? I gol arriveranno sicuramente"

La Lazio chiude nel modo migliore, prima della sosta, con un successo importante sul campo dell’ Udinese . I biancocelesti dunque confermano di aver superato la delusione europea, conquistando tre punti contro un avversario di spessore. "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile" ha commentato Simone Inzaghi al termine della gara. "L'abbiamo interpretata molto bene, rimanendo organizzati e concentrati per 60 minuti, poi eravamo consapevoli che avremmo potuto pagare qualcosa sul piano fisico. Siamo soddisfatti" ha detto nell’intervista concessa a Sky Sport.

Il momento negativo di Immobile

vedi anche

Inzaghi: "Stanchi dopo Monaco, ma serve vittoria"

Il periodo recente è stato caratterizzato dal fatto che la Lazio non ha potuto contare sui gol di Ciro Immobile. L’ultima rete dell’attaccante risale al 7 febbraio, ma Inzaghi non è preoccupato in questo senso: "I gol arriveranno, ha giocato bene sacrificandosi molto e colpendo un palo. Fortunatamente ho diversi attaccanti e per questo l'ho sostituito insieme a Muriqi nel finale. Ma tornerà a segnare senz'altro. Chiaramente ogni giocatore vorrebbe rimanere in campo, ma c’è un allenatore con cinque cambi a disposizione. Siamo molto contenti per la vittoria con cui arriviamo alla sosta, la seconda consecutiva".

Inzaghi: "Reina? È in campo perché lo merita"

Reina ha dato risposte importanti anche alla Dacia Arena. "Sta facendo grandi partite, si è messo a disposizione con umiltà e ha saputo sfruttare il momento difficile di Strakosha, tra infortuni e coronavirus. Io non faccio regali, se è in campo è perché lo merita" ha concluso Inzaghi.