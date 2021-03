Un numero 10, il fantasista ideale per qualsiasi squadra grazie al suo estro. Erano queste le doti principali di Daniel Guerini, il giovane della Lazio Primavera scomparso a Roma a seguito di un incidente stradale. Classe 2002, Guerini era cresciuto nel settore giovanile della Lazio, prima del passaggio al Torino nel 2016. Il giovane trequartista -ha giocato anche da ala destra - ha disputato due stagioni in granata tra il 2016 e il 2018 con le formazioni Under 15 e Under 16. Per lui anche una presenza nel torneo di Viareggio 2018, giocando 35 minuti del match contro la Paganese. In quei mesi Guerini entrò anche nel giro della Nazionale, giocando sia con la formazione Under 15 che con l'Under 16. In tutto 14 presenze, con 2 reti.