Un tragico incidente d'auto a Roma è costato la vita Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera. Il ragazzo, che aveva da poco compiuto 19 anni, era di recente rientrato dal Torino ed era considerato una promessa del nostro calcio. Nell'Incidente, avvenuto attorno alle 20 in via Palmiro Togliatti, altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti. Sui propri canali social il club biancoceleste ha subito manifestato il proprio sgomento per quanto accaduto. "Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini", si legge in un post su Twitter. Guerini era rientrato a Roma a gennaio, dopo aver giocato in precedenza con le maglie di Torino, Fiorentina e Spal.