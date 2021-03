Inter, rientrati i primi giocatori dalle nazionali

Brozovic, Hakimi, Lukaku, Perisic e Skriniar sono già rientrati a Milano, mentre giovedì sono attesi in città gli altri giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Antonio Conte li avrà tutti in gruppo solo venerdì nell'ultimo allenamento prima della trasferta di Bologna

Tre settimane dopo l'Inter si prepara a tornare in campo. Sabato, ore 20.45, ci sarà il match contro il Bologna e Antonio Conte attende di avere tutti i nazionali a disposizione in vista della partita del Dall'Ara. Cinque di loro sono già rientrati a Milano: si tratta di Brozovic, Hakimi, Lukaku, Perisic e Skriniar. Questi hanno effettuato un tampone e svolto un allenamento personalizzato defaticante. Potranno tornare in gruppo giovedì, quando in città sono attesi Barella, Bastoni, Eriksen, Radu e Sensi. Anche loro dovranno effettuare lo stesso iter, motivo per cui Conte avrà tutti i nazionali in gruppo soltanto venerdì nella rifinitura.