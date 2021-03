Un sabato pre pasquale tutto da vivere, quello che presenta la Serie A nel prossimo turno di campionato. Tutte e 10 le partite in programma nell'arco di 24 ore, 7 in contemporeanea alle ore 15, per poi concludere con Torino-Juventus alle 18 e Bologna-Inter alle 20.45. Derby della Mole per il quale è stato designato come arbitro Michael Fabbri, mentre il posticipo del Dall'Ara verrà diretto da Piero Giacomelli. A dare il via a questo sabato di Serie A saranno Milan e Sampdoria alle 12.30: gara di San Siro che verrà arbitrata da Marco Piccinini. Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per la 29^giornata di Serie A.