Napoli, Zielinski prima positivo e poi negativo

Momenti di tensione in casa Napoli , con la formazione azzurra che rischia di perdere Piotr Zielinski per la sfida di sabato in campionato contro il Crotone e per il successivo recupero di mercoledì contro la Juventus: il centrocampista polacco, di rientro dal ritiro della propria Nazionale, si è infatti sottoposto ai tamponi di rito che hanno però dato esito discordante. Il primo tampone rapido, effettuato all'aeroporto di Capodichino, è risultato positivo, mentre il secondo, al quale il calciatore si è sottoposto nella propria abitazione, ha dato esito negativo. Zielinski si è così sottoposto nel tardo pomeriggio di giovedì a un nuovo test molecolare , i cui risultati sono attesi nella mattinata di venerdì.

Primi timori dopo la positività di Skorupski

I primi timori riguardanti la situazione di Piotr Zielinski si erano verificati in occasione della positività riscontrata nella giornata di sabato a Lukasz Skorupski, portiere del Bologna e compagno di Nazionale del centrocampista azzurro. Il numero uno rossoblù era stato posto immediatamente in isolamento, costringendo tutta la formazione polacca a sottoporsi a nuovi test, che avevano dato però esito negativo. In caso di tampone positivo, Zielinski sarebbe costretto a fermarsi per la seconda volta in stagione a causa del Covid: già nello scorso mese di ottobre fu costretto a rimanere in isolamento per una ventina di giorni dopo essere risultato positivo.