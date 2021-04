In seguito al riscontro di alcuni casi di positività al coronavirus da parte di alcuni componenti del gruppo squadra della Nazionale Italiana, il Sassuolo ha comunicato che i propri giocatori che abbiano partecipato alle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali con gli Azzurri non giocheranno la prossima sfida di campionato con la Roma (sabato 3 aprile alle ore 18:00). La disposizione vale anche se il tampone di controllo dei quattro calciatori in questione (Ferrari, Locatelli, Berardi e Caputo) risulterà negativo. Il club ha deciso di adottare questa misura “in via prudenziale”, come si legge nella nota ufficiale.