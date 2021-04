Inzaghi: "Matrimonio con la Lazio può continuare"

L'allenatore della Lazio ha fatto il punto sul suo futuro: "Col presidente Lotito nessun problema, ci vedremo per capire il da farsi. Io sono contento di quanto fatto e spero di andare avanti per tanti altri anni"

"Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta. Questo matrimonio può continuare nel migliore dei modi senza se e senza ma", lo ha detto Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con lo Spezia parlando del suo rinnovo contrattuale. Poi ha aggiunto: "Sono contento di quanto fatto in questi anni e spero di andare avanti per tanti altri. Come in tutte le famiglie ora dobbiamo sederci e vedere il da farsi".