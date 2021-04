Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Juve, in isolamento Demiral e Bonucci. Nel Sassuolo positivo Ayhan. Conte ritrova De Vrij, Pioli può contare su Rebic e Bennacer. Napoli in ansia per Mertens. Lazio: allarme Luis Alberto. Emergenza per Fonseca, tra infortuni e squalifiche PROBABILI FORMAZIONI 29^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Ci eravamo lasciati con la doppietta di Dries Mertens che aveva regalato 3 punti preziosissimi al Napoli di Gattuso contro la Roma di Fonseca. Poi la Serie A è andata in letargo per un po’ ma ora lo show è pronto a riprendere. Milanesi che aprono e chiudono il turno pasquale che sarà molto ‘vintage’ dato che sarà concentrato tutto di sabato.

La pausa per gli impegni delle varie nazionali ha aggiornato i vari bollettini medici. C’è chi ha perso elementi importanti e chi deve monitore giocatori che non sono al meglio per acciacchi o semplice stanchezza. Come sempre tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di notizie fresche su quelle che saranno le probabili formazioni di giornata e allora basta con i preamboli e ‘diamo la linea’ alla squadra degli inviati di Sky Sport che è già al lavoro per tutti noi.

MILAN-SAMPDORIA, sabato ore 12:30 Milan, squalifica ridotta: Rebic ci sarà Un paio di dubbi per Stefano Pioli che dovrà ancora fare a meno di Romagnoli (oltre che di Calabria). Al centro della difesa si piazzeranno Tomori e Kjaer con Dalot ancora indiziato di una maglia da titolare a destra. In mediana è pronto a rientrare dall’inizio Bennacer. In attacco resta da capire se Leao sarà pienamente recuperabile (problema al bicipite femorale). Buona notizia sul fronte Rebic: accolto il ricorso contro la squalifica di 2 giornate. Il croato contro la Samp ci sarà. Davanti, ovviamente, Ibra è titolarissimo. Sampdoria, sfida Gabbiadini-Keita Claudio Ranieri andrà a Milano con quasi tutta la rosa a disposizione. Insomma, ‘King Claudio’ ha l'imbarazzo della scelta. Ferrari e Yoshida duellano con Tonelli per un posto al fianco di Colley. A centrocampo l’unico assente sarà Ekdal che è alle prese con fastidi muscolari che consigliano un giro di stop precauzionale. Thorsby dovrebbe quindi affiancare Adrien Silva. Damsgaard spera di scalzare Jankto mentre in attacco è duello tra Gabbiadini (leggermente favorito) e Keita. Ramirez rientra dalla squalifica e spera di poter ‘rivoluzionare’ l’assetto offensivo.

ATALANTA-UDINESE, sabato ore 15 Atalanta Gasperini sceglie gli ex Attacco tutto ‘bianconero’ per l’XI titolare di Gasperini. Sabato pomeriggio, con tutta probabilità, saranno Zapata e Muriel a guidare il reparto offensivo della Dea. Entrambi sono degli ex, avendo passato parte della loro carriera in Friuli. A destra rivedremo Maehle, fresco del gol segnato in Austria con la nazionale danese; a sinistra torna Gosens. Vista la totale disponibilità di centrali la linea a tre di difesa non è ancora sicura mentre sulla trequarti ci sono varie candidature. La titolarità di Pessina quindi non è scontata. Udinese, Gotti recupera pezzi Ouwejan e Samir in gruppo, Nestorovski rientrato con anticipo mentre per Deulofeu ci vorrà ancora un po’ di tempo. Queste le notizie che arrivano da Udine in vista della trasferta di Bergamo. Centrocampo e attacco paiono definiti: Pereyra agirà a supporto di Llorente (anche se Nestorovski e Okaka sperano ancora di scalzare lo spagnolo). Walace e Arslan invece andranno a comporre una parte della cerniera di centrocampo. In difesa invece c’è ancora qualcosa da decidere con De Maio che insidia Becao. In caso di recupero pieno anche Samir si candiderebbe ma sarebbe in svantaggio nei confronti di Bonifazi.

BENEVENTO-PARMA, sabato ore 15 Benevento, tornano Glik e Schiattarella Con ancora negli occhi e nella mente la storica vittoria in casa della Juventus, il Benevento di Inzaghi proverà a centrare la seconda vittoria di fila contro il Parma. Nell’XI titolare giallorosso ci sono due importanti rientri: Glik e Schiattarella infatti rientrano dal turno di stop imposto loro dal giudice sportivo e, salvo sorprese, saranno entrambi nella formazione di partenza. Resta da capire se lo schieramento con la doppia punta resterà di attualità o si tornerà al vecchio albero di Natale con Depaoli che potrebbe rientrare a destra e con Caprari trequartista. A quel punto Gaich sarebbe favorito su Lapadula. Parma, Pezzella squalificato. Conti in dubbio Fari puntati soprattutto sulla difesa visto che D’Aversa avrà Pezzella assente per squalifica ma non solo: c’è da monitorare la situazione fisica di Conti, che, al pari di Cornelius, Inglese e Valenti ha svolto a metà settimana lavoro specifico individuale. L’ex Milan potrebbe recuperare per tempo ma c’è sempre l’opzione Busi. Al centro Bani è recuperato; in mediana Hernani lotta per una maglia da titolare. Chi invece potrebbe tornare dal primo minuto è Gervinho.

CAGLIARI-VERONA, sabato ore 15 Cagliari, Nandez in pole ma è in ballottaggio Buona parte della formazione che abbiamo imparato quasi a memoria scenderà di nuovo in campo dopo la pausa per l’impegno interno contro il Verona. Pavoletti e Simeone si giocano una maglia con l’azzurro favorito sul ‘Cholito’. In difesa c’è da monitorare la situazione di Ceppitelli con Klavan comunque pronto a partire nella formazione titolare. Con Lykogiannis a sinistra Nandez agirebbe sul settore destro ma con l’eventuale impiego di Zappa, l’uruguaiano cambierebbe versante. Insomma, Nandez sarà con tutta probabilità titolare ma è in ballottaggio tra fascia destra e sinistra. Verona, in difesa un assente e un possibile forfait L’undici titolare gialloblù non dovrebbe subire sconvolgimenti tra centrocampo e attacco. Davanti favoritissimo Lasagna con Zaccagni e Barak (intoccabili) alle sue spalle. Qualche dubbio in più in difesa dove sicuramente mancherà Dawidowicz causa squalifica. Juric deve ancora verificare le condizioni di Gunter, non al meglio per via di un problema di natura muscolare. La scelta quindi potrebbe ricadere sul trio Lovato, Ceccherini e Dimarco con Lazovic esterno sinistro di centrocampo. L’altro sicuro assente sarà Vieira.

GENOA-FIORENTINA, sabato ore 15 Genoa, occhio ai diffidati Pochi allenatori ruotano in base ai diffidati. “Tanto prima o poi una la dovranno saltare” è la classica risposta che viene data in questi casi. E’ però un Genoa che ultimamente schiera quasi sempre gli stessi giocatori e perderne 2 o 3 tutti insieme potrebbe rappresentare un problema. A rischio squalifica ci sono Criscito, Ghiglione, Pandev, Strootman e Radovanovic. Goldaniga e Zapata si tengono pronti in caso di rotazioni difensive; in mediana potrebbe trovare spazio uno tra Behrami e Rovella mentre in attacco Scamacca pare essere in superpole. Per l’altra maglia è bagarre con almeno 3 candidati. Fiorentina, Dragowski rientra subito Nell’ultimo turno prima della pausa, Dragowski era stato costretto al cambio contro il Milan per un problema alla caviglia. Terracciano non aveva evitato la sconfitta dei suoi ma contro il Genoa il portiere polacco è pronto a riprendere posto tra i pali. Il problema è superato e, salvo sorprese sarà lui a difendere la porta viola. Il ritorno di Iachini non modificherà l’assetto: Fiorentina sempre col 3-5-2 ma con possibili novità. Caceres con Iachini ha spesso giocato nella linea a 3 in difesa. A quel punto Malcuit o Venuti agirebbero in fascia. In mediana può ritrovare posto Amrabat. Con Iachini Vlahovic non è mai stato titolare inamovibile ma i numeri recenti della punta dovrebbero garantirgli la permanenza nell’XI titolare.

LAZIO-SPEZIA, sabato ore 15 Lazio, Luis Alberto a rischio Simone Inzaghi dovrà preparare la sfida contro lo Spezia più nella teoria che nella pratica visto che avrà tutta la squadra a disposizione solo venerdì. Un solo allenamento completo prima di decidere la formazione che scenderà in campo. Dall’infermeria sono usciti sia Fares che Caicedo. Ai box resta solo Luiz Felipe ma attenzione anche alla problematica Luis Alberto: lo spagnolo, sul finire dell'allenamento di mercoledì ha accusato un infortunio alla caviglia che lo mette a rischio presenza. Escalante potrebbe entrare in ballottaggio con Leiva mentre in attacco torna titolare il ‘Tucu’ Correa dopo che Muriqi era partito al fianco di Immobile contro l’Udinese. Spezia, Estevez e Provedel negativi Il Covid-19 continua a tenere banco in casa Spezia. Dopo l’ultimo ciclo di tamponi Ramos è risultato positivo. Tutti gli altri sono negativi, compresi Estevez e Provedel. Il centrocampista dovrà chiaramente riprendere ritmo prima di candidarsi a una maglia da titolare mentre il portiere potrebbe riprendere subito posto. E’ tornato a lavorare in gruppo Mattiello mentre per Riccardo Saponara c’è stato ancora allenamento personalizzato. Tante soluzioni in difesa con Ferrer e Bastoni che sono favoriti ma non sicurissimi del posto mentre Erlic pare aver superato il problema accusato in Nazionale.

NAPOLI-CROTONE, sabato ore 15 Napoli, da verificare Mertens Nella sfida tra Belgio e Repubblica Ceca la ‘notizia’ è stata quella relativa a Mertens: l’attaccante del Napoli è stato costretto al cambio e precauzionalmente non è sceso in campo contro la Bielorussia. Il bollettino medico parla di contusione, infortunio che si può smaltire in breve tempo ma nell’infrasettimanale ci sarà il recupero contro la Juventus ed è probabile che Gattuso non voglia rischiarlo. In attacco quindi favorito Osimhen. A destra torna Di Lorenzo che aveva saltato per squalifica la sfida contro la Roma. Il turno interno sulla carta favorevole potrebbe portare anche a qualche rotazione a centrocampo. In difesa mancherà per squalifica Koulibaly. Crotone, Luperto e Ounas in gruppo Un paio di dubbi in casa Crotone: di sicura c’è la squalifica di Petriccione con Molina che agirà da interno al fianco di Benali. Difficile ma non impossibile l’ipotesi Vulic. Sulla sinistra Reca, colpito da otite, può recuperare ma in caso di forfait c’è pronto Rispoli. In difesa sprinta Luperto, ex di turno. Cuomo resta in pole ma l'ex Napoli è recuperato, al pari di Ounas ma quest'ultimo dovrebbe almeno inizialmente accomodarsi al massimo in panchina con duello Riviere-Di Carmine per far coppia con Simy.



SASSUOLO-ROMA, sabato ore 15 Sassuolo, Ayhan in isolamento domiciliare Come sta Caputo? E Berardi ce la fa? Sono queste le domanda che una schiera di fantallenatori si fa da qualche giorno. In casa neroverde è scattato l’allarme e De Zerbi rischia di trovarsi senza due titolarissimi. Nello scenario peggiore, Raspadori e Defrel si giocano una maglia da punta centrale mentre Traoré è in pole per sostituire Berardi. Nel tridente dietro alla punta bussa anche Boga. In mediana Locatelli c’è; da definire il suo compagno di reparto con Maxime Lopez in vantaggio sulla concorrenza. Assenza forzata in difesa: il turco Ayhan è risultato positivo al tampone ed è in isolamento domiciliare. Roma, emergenza in difesa per Fonseca Ancora problemi e assenti nel reparto difensivo giallorosso: alla squalifica di Ibanez si è unita anche l’indisponibilità di Kumbulla che ha riportato una distorsione al ginocchio con l’Albania. Stop di circa un mese per l’ex Verona. Le cattive notizie però non sono finite dato che anche Cristante non è al 100% a causa di un fastidio all’adduttore. L’emergenza potrebbe risolversi con una linea formata da Mancini, Fazio e Spinazzola. In mediana out Villar (squalificato anche lui) ma si punta sul recupero di Veretout. Juan Jesus è risultato negativo al Covid-19.

TORINO-JUVENTUS, sabato ore 18 Torino, Nkoulou negativo. Problemi per Singo e Lyanco

La notizia in vista del derby riguarda l’infermeria del Torino che è tornata ad essere vuota. Solo qualche settimana fa, causa Covid-19, il Toro aveva saltato due gare ma ora tutto è tornato alla normalità. L’ultimo recuperato è Nkoulou che però è fermo da fine febbraio e che quindi mette nel mirino l’Udinese. La linea Izzo Bremer e Lyanco dovrebbe essere confermata ma il condizionale è d'obbligo visto che Lyanco è alle prese con problemi di lombalgia. A destra assente Singo (distrazione al retto femorale). Davanti dovrebbe toccare ancora a Belotti e Sanabria. Juventus, positivi Demiral e Bonucci Cuadrado rientra dalla squalifica, Buffon è squalificato, Chiellini sta bene mentre Dybala, Alex Sandro e Ramsey dovrebbero essere convocati a meno che non ci siano 'punizioni' societarie per la "cena a casa di McKennie". A questo quadro si sommano due assenze in difesa per Covid: Demiral e Bonucci sono in isolamento domiciliare dopo essere risultati positivi al tampone. L’attacco sarà guidato da Morata e Ronaldo ma la vera domanda è: ci saranno ancora Chiesa e Kulusevski a comporre il quadrilatero d’attacco? L’azzurro pare certo del posto, l’ex Parma è quello che rischia di più. In mediana si rivede Bentancur.