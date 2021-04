A seguito delle positività riscontrate nello staff della Nazionale, i club che hanno visto i propri giocatori rientrare hanno predisposto tamponi di controllo. Al momento, solo Bonucci della Juventus è risultato positivo. La Roma opta per la “bolla”, il Sassuolo decide di non mandare in campo i suoi nazionali per la prossima gara. Ecco il punto, squadra per squadra

SASSUOLO, LA DECISIONE SUI NAZIONALI