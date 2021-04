1/17

Una doppietta, ancora una volta inutile, purtroppo per il Crotone, ma che conferma i numeri di Simy in questo 2021 e nell’ultimo mese in particolare. Quarto in classifica marcatori (a pari con Ibrahimovic!), l’attaccante del Crotone va in gol da 5 partite di fila: 8 reti dal 3 marzo al 3 aprile (sulle 12 totali della squadra) ma curiosamente il Crotone ne ha vinta solo una…