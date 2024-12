Como-Roma è in programma domenica 15 dicembre alle 18 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Ranieri non recupera Cristante (distorsione alla caviglia), mentre Paredes è in dubbio per la febbre ma al massimo andrà in panchina. Conferme per Saud Abdulhamid sulla destra e per il ritrovato Pellegrini sulla trequarti, davanti ancora Dybala da falso 9 con Dovbyk che partirà fuori

