Lesione muscolare per El Shaarawy, salta l'Ajax

L'attaccante era uscito per infortunio nel secondo tempo della sfida con il Sassuolo. Gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba destra, previsto uno stop di 15 giorni. Salterà quindi la doppia sfida di Europa League con l'Ajax e le partite di campionato con Bologna e Torino

Brutta notizia per Stephan El Shaarawy e per la Roma. Dopo il problema muscolare di sabato nella sfida con il Sassuolo, con l’attaccante costretto a uscire dal campo al 74esimo minuto, gli esami hanno infatti evidenziato una lesione al flessore della gamba destra. Previsti 15 giorni di stop, che gli faranno saltare la doppia sfida contro l’Ajax nei quarti di Europa League (andata ad Amsterdam giovedì 8 aprile, ritorno il 15). Fonseca non potrà contare sull’azzurro anche nelle partite di campionato contro Bologna (domenica 11) e Torino (18 aprile).

Probabile formazione contro L’Ajax

Fonseca dovrebbe cambiare cinque giocatori rispetto al deludente pareggio con il Sassuolo per l’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax in programma giovedì. Davanti - con l'assenza di El Shaarawy che si aggiunge a quella di Mkhitaryan - giocheranno Dzeko, Pellegrini e Pedro. Sempre indisponibile Smalling.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko