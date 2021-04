In vista dei recuperi infrasettimanali, le prime decisioni del Giudice Sportivo, che ferma per un turno Bastoni e Brozovic: salteranno il Sassuolo. Squalificati anche Cristante e Pedro Pereira; multato Bernardeschi

In attesa del quadro completo delle sanzioni e in vista dei recuperi che si giocheranno mercoledì 7 aprile alle 18.45 (Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli) sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo, che per ora ha preso in esame 4 delle 10 gare dell'ultima giornata di campionato.



Due gli squalificati per l'Inter, Bastoni e Brozovic, ammoniti contro il Bologna, che salteranno la sfida casalinga con il Sassuolo; fermo un turno anche Cristante della Roma (che non ci sarà contro il Bologna, domenica alle 18) e Pedro Pereira del Crotone (salterà lo Spezia), tutti diffidati e alla quinta sanzione.



Il giudice sportivo ha inoltre multato di 2000 euro Bernardeschi dopo la simulazione in area nel corso del derby contro il Torino, che gli costò un giallo.