L’amministratore delegato per l’area sport dei nerazzurri torna a San Siro dopo alcune settimane passate a lottare contro il coronavirus: "Sono in ripresa dopo essere uscito da un’esperienza dura dal punto di vista della salute". E sull’Inter che ha continuato a vincere in sua assenza: "Ho seguito tutto. Quando ho rivisto i ragazzi ho fatto i complimenti a tutti. Stiamo facendo la lepre che scappa ma dobbiamo continuare perché ci sono ancora punti a disposizione"

Nei giorni scorsi si era rivisto ad Appiano Gentile, oggi l’amministratore delegato per l’area sport dei nerazzurri Beppe Marotta è tornato a San Siro per il recupero della 28^ giornata contro il Sassuolo. Inevitabile allora parlare della sua lotta contro il Covid-19: "Sono in ripresa dopo essere uscito da un'esperienza dura dal punto di vista della salute – ha detto su Dazn1 prima della partita -. Ho sperimentato la competenza del personale sanitario. È un'esperienza che ti segna e che insegna".

“Noi la lepre che scappa, ma ci sono ancora punti a disposizione”



E su quello che ha fatto la squadra in sua assenza: "I contatti erano continui con la società, ho seguito tutto e non posso che essere lusingato per quanto successo. Cosa ho detto a Conte e la squadra quando li ho rivisti alla Pinetina? "Ho fatto i complimenti. Quelli massimi vanno ad Antonio Conte, leader e allenatore vincente”. Ma poi ha avvertito: "Siamo in una fase interlocutoria, la lepre davanti ma dietro i cacciatori sparano. Dobbiamo essere consci che ci sono tanti punti a disposizione ma la determinazione che ho visto è di buon auspicio".