Senza i due allenatori in panchina, Verona e Lazio si sfidano al Bentegodi nella 30^ giornata di campionato. Nei gialloblù Barak e Zaccagni a sostegno di Lasagna, Caicedo sostituisce Correa nell'attacco biancoceleste. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Dazn1 (canale 209 del telcomando Sky) PROBABILI FORMAZIONI 30^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Il Verona cerca una vittoria per mantenere l'ottavo posto in classifica e continuare ad essere la prima delle "altre" dopo le big, la Lazio va a caccia del quarto successo consecutivo per restare aggrappata al treno Champions. Una partita che promette emozioni quella in programma alle 15 al Bentegodi (diretta su Dazn1, canale 209 del telecomando Sky), dove i gialloblù e i biancocelesti si affrontano senza i rispettivi allenatori in panchina: Juric è squalificato, Inzaghi è attualmente positivo al Covid.

La probabile formazione del Verona IL PROGRAMMA Serie A, partite di oggi e orari 30^ giornata Una certezza assoluta, il sistema di gioco, che rimane sempre il 3-4-2-1. I dubbi riguardano qualche interprete, soprattutto in difesa. Senza Lovato squalificato, Juric ritrova Dawidowicz ma dovrebbe scegliere Magnani dal primo minuto insieme a Ceccherini e Dimarco davanti a Silvestri. Faraoni e Lazovic sulle fasce, con la coppia formata da Veloso e Tameze in mezzo. In avanti i soliti Barak e Zaccagni a sostegno dell'unica punta Lasagna. HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Lasagna. All. Juric (squalificato)