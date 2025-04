Dove vedere Juventus-Monza

La partita Juventus-Monza della 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 27 aprile alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan; commento Blerim Dzemaili. A bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Dalle ore 15.30 alle 17.55 appuntamento con 'Sunday Football'. In studio: Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Marco Nosotti, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi. Inoltre, d alle 20 e dalle 22.40 da non perdere ' Sky Calcio Club'. In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Juventus e Monza

Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in Serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2. Ciascuna delle due sfide all’Allianz Stadium tra Juventus e Monza in Serie A – entrambe giocate nel girone di ritorno - è terminata con il punteggio di 2-0: la prima a favore dei brianzoli, il 29 gennaio 2023, e la seconda per i padroni di casa, lo scorso 25 maggio. La Juventus ha perso solo una delle ultime 16 sfide in Serie A contro la squadra ultima in classifica ad inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprio contro il Monza: 1-0 all’U-Power Stadium il 18 settembre 2022, la prima storica vittoria dei brianzoli nella massima serie. La Juventus ha vinto sei delle sette gare casalinghe in Serie A nel 2025 (1P) e in questo anno solare solo il Bologna (sette) ha ottenuto più successi interni nella competizione; in questo parziale, inoltre, dopo che non aveva segnato nei primi tempi nelle prime cinque gare, ha poi trovato la rete prima dell’intervallo in ciascuna delle successive due. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo sei squadre prima del Monza avevano raccolto al massimo 15 punti dopo 33 gare giocate in una stagione in Serie A e tra queste l’unica formazione lombarda era stata il Brescia (12 punti dopo 33 match nel 1994/95). Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive e, sotto la guida di un singolo allenatore, solo nelle prime cinque gare in assoluto nella massima serie è arrivato a cinque ko di fila, tra agosto e settembre 2022, con Giovanni Stroppa in panchina. La Juventus ha vinto le prime due gare casalinghe con Igor Tudor (vs Genoa e Lecce) e l’ultimo allenatore ad aver trionfato nelle sue prime tre partite interne alla guida dei bianconeri in Serie A è stato Maurizio Sarri nel 2019/20.