Ansia per Inzaghi soprattutto in vista della sfida di mercoledì in Champions contro il Barcellona. Al 10' del primo tempo della sfida con la Roma infatti sì è fermato Pavard. Il francese ha messo male la caviglia sinistra. Prima ha tentato di rimanere in campo ma dopo due interventi medici è stato costretto a uscire, al suo posto Bisseck. Nelle prossime ore gli esami clinici per stabilire l'entità dell'infortunio e capire se Pavard potrà essere a disposizione nella delicata sfida in semifinale contro i blaugrana