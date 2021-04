Quel "no" di Ronaldo

leggi anche

Cosa c'è dietro il nervosismo di Ronaldo?

Anticipando l’uscita del libro, Gosens aveva raccontato infatti un aneddoto che lo lega a CR7, suo idolo da sempre, al quale aveva chiesto la maglia al termine di una sfida tra Atalanta e Juventus, ricevendo un secco “no” che lo aveva lasciato molto male.





"Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo”, aveva raccontato Gosens. “Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare... ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: 'Cristiano, posso avere la tua maglietta?' Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: 'No!'".



Non è chiaro quale sia la partita in questione, ma dato che si parla di pubblico e visto che Ronaldo non doveva essere particolarmente felice del risultato, è facile ipotizzare che si tratti del 2-2 del dicembre 2018.

Di fronte a un simile (e probabilmente inaspettato) rifiuto, Gosens racconta di essere “completamente arrossito”. “Mi vergognavo, sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l'ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo”.





Adesso i compagni di squadra hanno voluto “rimediare” in modo simpatico, ma ci si chiede comunque se Gosens si accontenterà del regalo o se domenica tornerà alla carica per cercare di ottenere una maglia originale…