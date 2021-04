7 club chiedono le dimissioni di Dal Pino

Le società, sempre secondo l'Ansa, sottolineano come le diverse contestazioni da loro sollevate sull'operato di Dal Pino hanno "comportato la ferma ed improrogabile necessità di manifestare l' irrevocabile sfiducia alla carica rivestita e alla conduzione e gestione della Lega". L'auspicio delle 7 società è che la Lega "possa, a questo punto, proseguire con diversa guida e con nuove visione condivise, nell'interesse esclusivo della stessa e dei singoli club", concludono i club nella lettera.

Scaroni (Milan): "Dal Pino sta facendo un buon lavoro"



Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa invece mancare il suo appoggio al presidente della Lega Serie A: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro".