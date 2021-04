L'allenatore dell'Inter dopo l'1-1 sul campo del Napoli, che permette ai nerazzurri di restare a +9 sul Milan secondo: "I ragazzi hanno capito l'importanza di non concedere speranze a chi sta inseguendo, abbiamo fatto bene contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Ripeto spesso ai calciatori che a fine carriera è bello guardare a cosa hai vinto, ti certifica" NAPOLI-INTER 1-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"In altre occasioni una partita del genere l'avremmo subita, l'avremmo persa e ci saremmo abbattuti. Invece la squadra c'è, conosce i propri mezzi e non perde mai la bussola". Antonio Conte non ha dubbi dopo l'1-1 sul campo del Napoli, che fa dei nerazzurri la squadra che ha guadagnato più punti nei cinque maggiori campionati europei: 75 (superato il Manchester City, a 74 e con una partita giocata in più), a +9 sul Milan secondo. "Noi potevamo giocarci anche qualche bonus, vedendo la classifica. Il martello pneumatico è entrato nel cervello dei miei calciatori. Li vedo sul pezzo e capiscono l'importanza di non concedere speranze a chi sta inseguendo - sottolinea l'allenatore a Sky Sport - abbiamo perso due punti rispetto al Milan ma questo è un pareggio che poteva essere messo in preventivo".

"I nostri successi passano dalla crescita dei singoli" leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno Quello ottenuto allo stadio Diego Armando Maradona è un punto prezioso. "Affrontavamo un Napoli al completo, questa è una delle squadre più attrezzate del campionato ma quest'anno sono stati sfortunati per i tanti infortuni. Venire qui a fare questo tipo di partita quando potevamo anche avere meno fame di loro che stanno lottando per la Champions è importante. Io sin dall'anno scorso ho sempre detto che i successi dell'Inter passavano dalla crescita di ogni singolo calciatore, sul piano calcistico, caratteriale e di mentalità - spiega l'allenatore a Sky Sport - penso che questo sia avvenuto, a volte con le buone altre rimarcando alcune situazioni. Vincere ti certifica e tutti lo vogliono".

"Eriksen ok ma ha qualità per fare ancora meglio" L'allenatore si sofferma anche su Eriksen, autore del gol dell'1-1: "Ho avuto più tempo per lavorare con lui poi lui ha capito che nel calcio esistono due fasi, quella difensiva ed offensiva. Il nostro calcio è molto tattico e lui ci ha messo un pochino. Abbiamo provato a inserirlo in tanti modi. Sono convinto che possa fare ancora molto di più, ha qualità importanti. Ora sta aumentando il tasso di aggressività e ci ha portato dei benefici". Utili per tutta la squadra: "Ho trovato un gruppo di ragazzi che ha dato grandissima disponibilità e si sono messi in gioco per qualcosa di importante. Ripeto spesso ai calciatori che il blasone conta ma a fine carriera è bello guardare a cosa hai vinto".

"Parlare di mercato ora non ha senso" L'allenatore guarda solo al presente e al finale di campionato: "Noi ora dobbiamo essere molto concentrati sul presente, non sappiamo quali saranno i programmi per il futuro. Non sappiamo niente, parlare di mercato non ha senso ora. Io sono orgoglioso di questo gruppo di ragazzi che è cresciuto su tanti punti di vista. Per noi è troppo importante - aggiunge - quello che stiamo facendo quest'anno e dobbiamo rimanere molto concentrati sull'obiettivo. Poi una volta che sarà finito tutto ci sarà tempo per conoscere la situazione ancora meglio".