Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale. Diverse le sfide interessanti nella 32^ giornata, che si svilupperà in tre giorni, da martedì 20 a giovedì 22 aprile. Su tutte spiccano Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, mentr il Milan attende il Sassuolo, l'Inter va sul campo dello Spezia e la Juve ospita il Parma. Il programma completo del prossimo turno