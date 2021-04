Protagonista a San Siro con la doppietta con cui ha ribaltato il Milan entrando dalla panchina, l'attaccante del Sassuolo fatica ancora a crederci: "Emozione unica in uno stadio così glorioso. Il mio obiettivo: "Lavorare e migliorare, anche nella malizia. Europa? Ci crediamo ancora". Poi una battuta: "Non scambio la maglia con nessuno, questa viene via con me"