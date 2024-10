Bentornato Derby d'Italia! Domenica 27 ottobre alle 18 si gioca Inter-Juve, appuntamento in diretta su Sky- canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251- e in streaming su NOW. La copertina è sulle note del nuovo singolo di Giorgia “Niente di male” (Epic / Sony Music Italy)

INTER-JUVE, DERBY D'ITALIA: NEWS E VIDEO