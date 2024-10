Fenucci:"Rinvio saggio". Scaroni:"Incomprensibile"

Dopo l’ufficialità del rinvio del match previsto domani al Dall’Ara per ragioni di sicurezza a causa del maltempo, opposte le visioni dei due dirigenti. “Con una decisione incomprensibile a mio parere -il commento del presidente del Milan Paolo Scaroni- il sindaco di Bologna ha vietato la partita a porte chiuse: non ho capito perché”. “Giocare le partite a porte chiuse o senza pubblico -ha detto invece l’ad bolognese Claudio Fenucci- è sempre una sconfitta per il movimento”

