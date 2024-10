Como, fiori sulla lapide di Meroni a Torino

Il Como, che è a Torino per la sfida di campionato della nona giornata contro i granata, ha voluto rendere omaggio alla lapide di Gigi Meroni personaggio indimenticabile della storia lariana e soprattutto del Torino. Deposto un mazzo di fiori presso il Cippo dedicato all'ex giocatore granata che si trova in corso Umberto

Bel gesto del Como calcio oggi a Torino a poche ore dalla sfida di campionato contro i granata valida per la 9^giornata di serie A. Una delegazione del club lombrdo si è recata a Corso Umberto per deporre un mazzo di fiori sulla lapide di Gigi Meroni, la "Farfalla Granata" che morì in un tragico incidente il 15 ottobre 1967. Un ricordo testimoniato poi anche dai social del club lariano nel quale Meroni, nativo di Como, aveva giocato nel biennio 60-62 prima di approdare al Genoa e successivamente, dal 1964 al Torino