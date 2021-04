Inter, Conte a caccia del match point

A San Siro arriva il Verona. I nerazzurri vogliono superare l'ostacolo gialloblù e sperare di andare poi a Crotone per chiudere la pratica scudetto. Altrimenti occorrerà attendere la settimana successiva con la Sampdoria in casa. Ma Conte non vuole pensare a nessun calcolo

A caccia del match point. L’Inter si prepara per superare l’ostacolo Verona e sperare di andare poi a Crotone a chiudere la pratica scudetto. Numeri e calendario, 6 sfide alla fine, a Conte servono 8 punti per il tricolore, ma se gli inseguitori Milan, Atalanta e Juve frenassero nelle prossime due partite, allora l’1 maggio a Crotone l’Inter potenzialmente potrebbe anche diventare campione.



Altrimenti la settimana dopo con la Sampdoria in casa. Calcoli questi, che Conte ovviamente non vuole sentire minimamente. La squadra deve pensare solo a vincere i prossimi impegni. Col Verona poi in questi due anni non è mai stato semplice. L’anno scorso a San Siro ci pensó Nicoló Barella.