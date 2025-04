Conte: "Scudetto? Daremo fastidio fino alla fine"

Lei disse che le esperienze con Chelsea e Napoli potevano essere simili. Quanto manca per la ciliegina sulla torta?

"A inizio anno ho detto molte cose, alcune posso confermarle ma altre no. Non rinnego me stesso, ma si capiscono meglio alcune situazioni. Avevo detto anche che Napoli non doveva essere di passaggio invece Kvaratskhelia ha smentito tutto. In questi miei mesi qui mi sono reso conto che non si può fare tutto"