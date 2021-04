Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter, Sanchez insidia Lautaro. Pioli non recupera né Ibra né Theo Hernandez. Ranieri deve fare a meno di Quagliarella. Roma, maxi turnover in vista. Lazio con Luis Alberto in dubbio. Allarme rientrato per Immobile I CONSIGLI DI FANTASHOW: VIDEO - PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA Condividi:

Il campionato va di fretta. Meno di 48 ore di riposo per i vari fantallenatori che, dopo l'infrasettimanale, devono mettere insieme un'altra formazione. E siamo agli sgoccioli di una stagione piuttosto complicata. Guardando al campionato 'vero', qualche verdetto potrebbe già arrivare durante questo lungo weekend. La corsa Champions e quella per non retrocedere sono molto combattute e ogni punto è prezioso. Chi non riposa quasi mai è la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 'infiltrati' sono sempre al lavoro e le chat sono piene di importanti informazioni. Da tenere particolarmente d'occhio le varie infermarie. Ci sono un bel po' di punti di domanda, alcuni anche molto importanti. Vediamo quindi come stanno le 20 squadre del nostro campionato a poche ore dal nuovo impegno di campionato.

GENOA-SPEZIA, sabato ore 15 Genoa, Goldaniga centrale. Scamacca in pole Uno degli intoccabili di questo Genoa è sempre stato Radovanovic. L'ex centrocampista, ora pedina fondamentale della difesa rossoblù è però squalificato. Con Masiello e Biraschi dovremmo vedere Goldaniga con Criscito avanzato in fascia sinistra. In mediana si candida Behrami, entrato a fine gara contro il Benevento mentre davanti Pandev, reduce dalla doppietta di mercoledì, sarà titolare a meno che non debba tirare un po' il fiato mentre Scamacca è in vantaggio su Destro Spezia, tantissime opzioni per Italiano Molto probabilmente a Genova vedremo uno Spezia con molti interpreti diversi rispetto a quelli visti conto l'Inter. Italiano può cambiare entrambi i cursori di fascia con Vignali e Bastoni pronti a riprendersi una maglia da titolare. In mediana Saponara potrebbe avere qualche minuto di reinserimento a gara in corso mentre in attacco è pronto a rientrare Nzola con Farias che spera di conservare la titolarità dopo la rete segnata all'Inter

PARMA-CROTONE, sabato ore 18 Parma, ballottaggio Cornelius-Pellé Ancora lunga la lista degli indisponibili per D'Aversa, con Kucka che spicca tra gli assenti. Conti torna tra i convocati ma per il ruolo di terzino destro è ballottaggio tra Busi e Laurini. In mediana invece va verso una maglia da titolare Hernani mentre Mihaila se la gioca con Gervinho; l'altro esterno del tridente sarà Man. In porta rientra Sepe mentre per il ruolo di punta centrale Pellé spera di sopravanzare Cornelius. Crotone, Cosmi recupera Benali Con tutta probabilità ci saranno un po' di cambi nel Crotone di Cosmi. Quella contro il Parma sarebbe l'ultima spiaggia ma per non retrocedere agli 'squali' serve un vero miracolo. Dietro potrebbe toccare a Magallan e Cuomo (Djidji è intoccabile). In mezzo al campo riecco Benali. A completare il pacchetto di interni ci saranno Cigarini e Zanellato. Davanti ancora Messias a far coppia con Simy.

SASSUOLO-SAMPDORIA, sabato ore 20:45 Sassuolo, problemi per Raspadori E' pronto qualche cambio nella formazione titolare di Roberto De Zerbi. Di sicura c'è la squalifica di Djuricic che permetterà a Traoré di riprensentarsi nell'XI titolare. Davanti favorito ancora Defrel dato che Raspadori, eroe mercoledì a San Siro, ha qualche problema fisico. Dietro ballottaggio tra Toljan e Muldur. Coppia centrale formata invece quasi sicuramente da Chiriches e Ferrari Sampdoria, recuperato Ekdal. Out Quaglia e Gaston Ranieri può ruotare i propri uomini anche grazie ad un paio di recuperi. Yoshida ha scontato il turno di squalifica e sarà al centro della difesa. Bereszynski è recuperato e viaggia verso una maglia da titolare. In mediana a disposizione anche Ekdal che potrebbe far rifiatare uno degli interni. Damsgaard battaglia con Jankto e questa volta potrebbe spuntarla mentre in attacco c'è Keita in rampa di lancio. Non convocati Quagliarella (problema al flessore della coscia sinistra), Torregrossa e Gaston Ramirez.

BENEVENTO-UDINESE, domenica ore 12:30 Benevento, Tuia acciaccato. Tocca a Caldirola La sua partita mercoledì era durata poco più di 30 minuti. Poi il cambio per infortunio. Difficile che Tuia possa figurare nella formazione titolare del Sassuolo. Più probabile l'impiego nel terzetto di difesa di Caldirola. In attacco due le possibilità: il duo Gaich-Lapadula ma anche l'impiego di uno tra Sau e Caprari ad affiancare l'attaccante italiano. In mediana si candida Dabo, subentrato contro il Genoa, ma Ionita resta in pole Udinese, De Paul rientra. Chance per Bonifazi? Contro il Cagliari sono mancate le geometrie di Rodrigo De Paul che, scontato il turno di squalifica, torna ad avere le chiavi del centrocampo. Possibile che in mediana ci sia anche Pereyra con Forestieri punta. Sulle corsie ci sono tre pretendenti: Stryger Larsen è sicuro. Giocherà a destra se Gotti utilizzerà Zeegelaar, a sinistra se dovesse essere schierato Molina. In difesa uno tra De Maio e Bonifazi potrebbe essere titolare. Al momento pare avere più possibilità il secondo

FIORENTINA-JUVENTUS, domenica ore 15 Fiorentina, mediana praticamente sicura Contro la Juventus mancherà Giacomo Bonaventura per squalifica. Di solito, nella mediana viola, ci sono sempre 4 candidati per tre posti ma vista l'indisponibilità di 'Jack', il trio Amrabat-Pulgar-Castrovilli sembra più che una certezza. In difesa rientra Milenkovic mentre Venuti insidia Caceres che però farà di tutto pur di esserci contro una delle sue ex squadre Juventus, ballottaggi in tutti i reparti Andrea Pirlo non recupera Federico Chiesa, grande ex della sfida. In porta torna Szczesny e l'asse di destra dovrebbe prevedere Danilo esterno basso e Cuadraro esterno alto. Tutto questo a meno che Pirlo non decida di mettere Danilo a sinistra. Al centro della difesa pi de Ligt di Chiellini ma il ballottaggio è aperto. Rabiot-Bentancur è un altro dubbio da sciogliere mentre in avanti Dybala è in leggero vantaggio su Morata ma anche qui sfida interna ancora aperta

INTER-VERONA, domenica ore 15 Inter, da verificare il livello di stanchezza Oramai sappiamo bene che Conte cambia davvero poco l'XI titolare. Ai nerazzurri servono due vittorie per essere praticamente certi del titolo. Tempo per ruotare ci sarà ma per il momento il tecnico nerazzurro non dovrebbe modificare molti uomini. In mediana c'è Sensi che si candida mentre Young potrebbe prendere il posto di Perisic. Davanti 'solito' ballottaggio Lautaro-Sanchez. Verona, Barak di nuovo 'basso'? Con Veloso indisponibile e Sturaro squalificato c'è da risolvere il rebus di centrocampo. Se Juric darà ancora fiducia a Salcedo sulla trequarti, possibile che Barak agisca ancora in mediana con Tameze; altrimenti spazio a Ilic. In difesa dovrebbe toccare a Magnani con Dimarco esterno di sinistra ma c'è sempre viva anche l'opzione Lazovic. Da non escludere a priori una sorpresa in attacco.

CAGLIARI-ROMA, domenica ore 18 Cagliari, ballottaggio per sostituire il 'Ninja' Semplici si ritrova senza lo squalificato Nainggolan (grande ex di turno) e non è certo una mancanza di poco conto. La difesa vedrà ancora Ceppitelli e Carboni affiancare Diego Godin. Il 3-5-2 si può trasformare in un 3-4-1-2 con Marin più vicino alle punte ma occhio che c'è anche l'opzione Pereiro. In mediana riecco Deiola titolare mentre a sinistra favorito Lykogiannis. Con Joao Pedro si rivedrà Pavoletti. Roma, maxi turnover in vista dell'Europa Un occhio al Cagliari e uno al Manchester United per la Roma di Fonseca che in Sardegna potrebbe davvero rivoluzionare l'XI titolare giallorosso. In porta toccherà a Mirante, dietro c'è Ibanez squalificato: con Mancini e Cristante spazio probabilmente a Fazio. In mediana rientra Diawara che farà riposare Veretout, in fascia destra tocca a Reynolds mentre El Sharaawy è pronto a far coppia con Carles Perez alle spalle di Borja Mayoral.

ATALANTA-BOLOGNA, domenica ore 20:45 Atalanta, Maehle dirottato a sinistra Gli esterni nerazzurri hanno sempre fatto faville ma se di punto in bianco nell'XI titolare non si possono avere né Hateboer né Gosens (quest'ultimo assente causa rosso rimediato contro la Roma) ecco che iniziano i problemi di assetto e di spinta. Nel 4-2-3-1 di Gasperini ci dovrebbe essere Maehle a sinistra mentre Pasalic si candida più per la mediana che per la trequarti. Ilicic, salvo sorprese sarà un'arma da usare a gara in corso Bologna, Sinisa perde altri pezzi A Casteldebole era tempo di esami. Mihajlovic a Bergamo non potrà contare né su Dijks né su Nico Dominguez. Per il primo lesione ai flessori della coscia sinistra. Lo rivdremo tra circa 3 settimane mentre stop di almeno un mese per Dominguez a causa di una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. In difesa De Silvestri e Mbaye sulle fasce mentre al centro ci sarà Antov e non Danilo. Davanti può tornare Palacio con Barrow trequartista esterno. Sansone ha infatti qualche problema è dovrebbe scivolare in panchina

TORINO-NAPOLI, lunedì ore 18:30 Torino, ancora cambi sulle corsie esterne L'ottima notizia riguarda Sirigu, che si è negativizzato e che può tornare titolare tra i pali. In difesa non ci dovrebbero essere cambi mentre sulle corsie esterne ci sono Ansaldi a destra e Murru a sinistra in pole sul resto della concorrenza. Zaza pare destinato ad una nuova partenza dalla panchina visto che Sanabria resta avanti nel ballottaggio Napoli, torna Demme. Duello in difesa Squalifiche al centro dell'attenzione in casa Napoli. Demme l'ha scontata e quindi torna in mediana al fianco di Fabian Ruiz. Manolas invece è indisponibile perchè fermato dal giudice sportivo per una giornata. In difesa sarà quindi duello tra Maksimovic e Rrahmani. A sinistra si può rivedere Mario Rui mentre il quadrilatero d'attacco potrebbe prevedere Mertens titolare