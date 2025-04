Affaticamento agli adduttori della coscia sinistra per l'attaccante francese: verso il forfait per Bologna-Inter. A rischio anche il derby di Coppa Italia. Possibile rientro tra Roma e andata contro il Barcellona

Problema muscolare per l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Il francese si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Si va verso il forfait per la trasferta di Bologna, in programma domenica 20 aprile. Non verrà preso nessun rischio da Inzaghi e il suo staff nella gestione dell'infortunio: quindi Thuram potrebbe saltare anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (mercoledì 23 aprile) e rientrare tra Roma in campionato a San Siro (sabato 26 aprile) e Barcellona in trasferta nella semifinale d'andata di Champions League (mercoledì 30 aprile).