Napoli, quanto pesa il fattore "Maradona"

Da quest’anno si chiama "fattore Maradona". Cioè il vecchio San Saolo intitolato a Diego dopo la sua scomparsa. Quest’anno se il Napoli raggiungerà l’obiettivo Campions, in buona parte lo dovrà ai punti conquistati in casa: 22 sui 24 a disposizione nelle ultime 8 giocate a Fuorigrotta. Un pareggio, con l’Inter, e 7 vittorie, l’ultima, contro la Lazio, che ha dato forma e sostanza alle ambizioni quarto posto, anche se poi a vedere bene, il secondo dista solo tre punti. U bell’andare per il Napoli dei record. Almeno sotto porta: 102 per Mertens, agganciato Vojoac al primo posto della classifica all time dei marcatori in serie A, a una rete dai proprio record personale in campionato insigne, 17 fino ad ora e stesso discorso per politano , nono centro.



E poi Osimhen che ha cancellato con il gol del 5 a 2 la prova opaca contro l’Inter. Napoli avanti tutta in casa, 43 gol segnati 11 vittorie -sei di queste con almeno 4 retti- trend da avvicinare anche in trasferta però a cominciare da torino, questa volta contro il toro, lunedì prossimo. perché numeri alla mano per tornare nell’Europa dei grandi solo il fattore maradona nn basterà.