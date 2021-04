Ballardini: "Con me cammino straordinario"

Tre punti contro lo Spezia che avvicinano il traguardo salvezza per il Genoa. "Negli spogliatoi festeggiavamo tutti assieme perché è una vittoria importante per raggiungere il nostro obiettivo, che però non è ancora raggiunto. Da domani inizieremo a pensare alla prossima partita", ha ammesso Ballardini nel post gara. Genoa che è tornato al successo (2-0) dopo 5 pareggi di fila in casa: "Il Genoa all’inizio della mia gestione ha vinto partite che forse non meritava di vincere, in quelle occasioni siamo stati bravi e fortunati. In alcuni pareggi magari meritavamo qualcosa in più, il calcio è così, non mi sorprende. Sono invece sorpreso da quello che ha fatto il Genoa da quando sono arrivato a oggi, la squadra ha fatto cose straordinarie per una serie di difficoltà e motivi", ha aggiunto l’allenatore del Genoa.