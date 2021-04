L'allenatore dello Spezia dopo la sconfitta in casa del Genoa: "Se non adiamo in campo col giusto furore agonistico è normale fare fatica. Non riusciamo ad essere costanti dal punto di vista della concentrazione"

"Uno dei nostri problemi è che non riusciamo a essere costanti, a ripetere le prestazioni sotto l’aspetto della concentrazione. Manca continuità ed è difficile perché gli altri sono più forti di noi e se non adiamo in campo col giusto furore agonistico è normale fare fatica", così Vincenzo Italiano dopo la sconfitta dello Spezia contro il Genoa.

"Sapevamo che avremmo dovuto soffrire"

"Inizialmente facevamo punti fuori casa, eravamo concreti - ha aggiunto l'allenatore dei liguri -. Ora come ora non siamo bravi a fare gol. Sapevamo che dovevamo arrivare fino all’ultimo giornata soffrendo e sono convinto che sarà così. Mentalità allenabile? Quei pochi atteggiamenti che non riesco a vedere nei ragazzi, forse sono quelli che anche io non avevo all’inizio ai primi anni in Serie A. Sarebbe fondamentale restare in A e fare esperienza, adattarsi ai ritmi del campionato. In quel momento allora può arrivare quella crescita. Restare in A dà consapevolezza e ciò porta continuità di prestazioni".



Il momento di Nzola

"Ha avuto un problema serio alla caviglia, è stato fuori per quasi due mesi e da quando è rientrato non è quello che è stato nel primo periodo. Ma per recuperarlo serve dargli minutaggio, gli manca il gol per sbloccarsi. Questa era una gara importante, non fare punti ti costringe a dare il massimo nelle ultimi partite. Bisogna stare attenti e farne il più possibile", ha concluso Italiano.