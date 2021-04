Al Tardini si affrontano la penultima e l'ultima in classifica, entrambe in netto ritardo nella corsa salvezza. D'Aversa punta sul tridente con Man e Mihaila (preferito a Gervinho) ai fianchi di Cornelius. Si rivede Hernani in mezzo, dietro spazio a Busi e Dierckx con Colombi ancora tra i pali. Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy, Messias scala a centrocampo dove Cigarini scalza Petriccione in regia. Diretta alle 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD