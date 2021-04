"Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire , è stato un anno particolare e noi non ci siamo quasi mai fermati, ma l’obiettivo è più importante di tutto ". Nicolò Barella non ha voglia di fermarsi proprio adesso e invita a dare il massimo sforzo per arrivare presto allo Scudetto. "L’obiettivo era quello anche l’anno scorso - spiega il centrocampista un'intervista esclusiva a Sky Sport -, purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo perso anche una finale. Quello è qualcosa che ci ha stimolato dentro e lo abbiamo usato a nostro favore per migliorare ancora. Ci hanno accusato di essere molto difensivi, ma noi siamo una squadra quadrata che ha trovato la sua identità . Prima eravamo un po’ più spregiudicati e magari prendevamo qualche gol in più, adesso siamo più organizzati e sappiamo che davanti ci sono dei giocatori - anche a centrocampo o sulle palle inattive - che possono risolverci la partita da un momento all’altro e questo ci lascia tranquilli".

"Con la Juve il mio gol più emozionante. Quella la partita della svolta"

Barella, in questa stagione, oltre al suo dinamismo si è rivelato decisivo anche in zona gol con gli assist per le punte: "Il mister ci ha dato delle soluzioni e noi cerchiamo di metterle in campo - afferma il centrocampista -. Loro sono dei grandissimi giocatori e ci aiutano a giocare meglio, Lukaku è una soluzione anche quando siamo più in difficoltà, Lautaro è quello che raccorda di più tra centrocampo e attacco. Poi io metto il pallone là, loro sono bravi a fare gol, quindi sono fortunato. Il gol più importante? Sicuramente quello con la Juve è stato molto emozionante, quella partita ci ha fatto scattare qualcosa, ci ha dato la consapevolezza di essere forti. Lo sapevamo già, però battere la squadra che è stata la più forte per tanti anni è stato emozionante e aver fatto gol per me è stato importante".