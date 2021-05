Inzaghi: "Ottimo momento, continuare a vincere"

Simone Inzaghi alla viglia della sfida contro il Genoa ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: "La corsa Champions? Veniamo da un'ottima partita lunedì contro il Milan ma ora il nostro focus è contro il Genoa, una squadra in ottima salute e organizzata. Genoa squadra completa, organico ampio. Squadra organizzata. Dovremo essere bravi a fare ottima partita sapendo che troveremo avversario tosto e duro Ci vorrà una grandissima prestazione. Vogliamo vincere e ragionare partita dopo partita". Sulla formazione che scenderà in campo: "Siamo in un ottimo momento - ha specificato Inzaghi - domenica mancheranno Escalante, Acerbi e Caicedo, speriamo di poterli recuperare per le prossime sfide"