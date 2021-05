L'allenatore rossonero soddisfatto per i tre punti, guarda già alla prossima sfida: "Ci attende una settimana molto stimolante e questi tre punti sono molto importanti anche in quest'ottica. Contento della risposta dal punto di vista mentale. Donnarumma? E' tranquillo e sereno come tutti" MILAN-BENEVENTO 2-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Il Milan torna alla vittoria, batte 2-0 il Benevento e si riprende momentaneamente il secondo posto in classifica, in attesa dei risultati della domenica. Un successo importante per Stefano Pioli che, ai microfoni di Sky Sport, analizza il significato di questi tre punti anche in vista del prossimo match contro la Juventus: "Era importantissimo vincere. La squadra, pur forte e spensierata, aveva subito molto le due sconfitte. Siamo stati bravi dal punto di vista mentale a mettere in campo questa prestazione. L'importante era vincere anche nell'ottica della prossima gara. La vittoria è l'unico modo per arrivare bene alla gara della prossima settimana. Questa vittoria ci deve dare la convinzione delle nostre qualità. Dobbiamo essere attenti e determinati. Avremo una settimana per prepararci bene per una sfida molto stimolante".

"Donnarumma è tranquillo e sereno" leggi anche Confronto tra Donnarumma e gli ultras a Milanello Stefano Pioli è intervenuto anche sulla questione Donnarumma, che ancora non ha rinnovato il contratto e ha avuto un faccia a faccia negli ultimi giorni con alcuni tifosi del Milan: "E' tranquillo, sereno e concentrato come tutti. Tutte queste domande fuori dal lavoro di Milanello ci portano a strade sbagliate. Noi dobbiamo pensare al nostro presente e alla prossima partita e vedo un gruppo concentrato su queste dinamiche. E' un gruppo forte ma non infallibile che proverà a fare l'ultimo sforzo per ottenere un obiettivo importante per noi, per i tifosi che ci sostengono e alla squadra serve positività".