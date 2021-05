Punti pesanti in palio per Milan e Benevento per zona Champions e salvezza. Torna Ibra dal 1', c'è Leao sulla sinistra al posto di Rebic. Panchina per Calabria e Kjaer: giocano Dalot e Tomori (in coppia con Romagnoli, che torna anche lui titolare). L'ex Inzaghi sceglie un altro ex come Lapadula in attacco, supportato da Iago Falque e Improta. La diretta su DAZN1 dalle 20.45 (canale 209 del telecomando Sky)