In casa Inter è tutto pronto per celebrare il diciannovesimo scudetto. Già dopo la partita contro il Crotone è iniziata la festa negli spogliatoi e sul pullman, ma anche ad Appiano Gentile è tutto pronto per accogliere un nuovo titolo da mettere in bacheca. Un'attesa confermata da Antonio Conte che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video che ritrae all'opera un collaboratore del club che lucida gli scudetti esposti nel centro sportivo nerazzurro. "Intanto al centro sportivo non si smette mai di lavorare... Grazie Reiner" il messaggio di Conte.