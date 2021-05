Romelu Lukaku celebra il successo della sua Inter, intervistato in esclusiva da 'Sky Sport': "È stato l'anno più bello della mia carriera, abbiamo fatto grandi cose e spero che riusciremo a continuare così. Ringrazio tutti, per tanti di noi è il primo titolo in carriera e la cosa più bella è vedere festeggiare i tifosi. Sono orgoglioso di giocare per l'Inter"

"Ora è il momento di festeggiare, orgoglioso di essere nell'Inter"

Con i 21 gol segnati fino a questo momento in campionato, si può dire senza ombra di dubbio che Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti principali della cavalcata degli uomini di Antonio Conte verso lo scudetto. Attaccante belga che ha voluto però ringraziare tutte le componenti dell'ambiente nerazzurro per questo successo: "Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, per il mister e il suo staff, per il presidente, per tutti. E' stato un bell'anno per noi, sono veramente orgoglioso di giocare per l'Inter". E adesso è il momento di celebrare il titolo: "Per me è il momento di festeggiare con la gente, sono uscito con un mio amico perchè la cosa più bella è vedere i tifosi e sono contento di averlo fatto. Per tanti di noi giocatori dell'Inter è il primo titolo e in questo momento si deve solo festeggiare".