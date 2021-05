Lukaku, una vittoria sul destino

Una vittoria sugli scettici e sul destino. Non solo a suon di gol, ma anche di grandi prestazioni, leadership e determinazione. La voglia di dimostrare e di trionfare. Di voler convincere con i fatti e un atteggiamento positivo chi gli aveva ciecamente appiccicato un’etichetta sbagliata addosso, ma anche mettersi finalmente al collo una medaglia sportiva. Provare che quei segnali negativi che avevano puntellato la sua carriera di momenti amari non erano strumenti di un destino che per lui aveva scelto un percorso di vittorie solo nella vita e non sul campo, ma che si trattava solo di tappe di avvicinamento e di crescita. Due strade che sembrano parallele e che invece alla fine si sono incontrate con la maglia nerazzurra. È lui l’uomo copertina di questo scudetto per i suoi gol, per aver cucito l’unità dello spogliatoio e indicato la via giusta. In fondo in una stagione difficile per mille motivi per tutti e per l’Inter anche con l’aggiunta dei problemi societari, non poteva che essere uno che sa come si fa ad uscire dalle difficoltà a dare l’esempio.